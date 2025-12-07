subiéndose a la carroza fúnebre de su dueño se ha vuelto viral en redes sociales, generando reacciones de conmoción

Vínculo emocional

El hecho ocurrió en el distrito de Vista Alegre, en la provincia de Nasca, y muestra la fidelidad y el vínculo emocional que une a las mascotas con sus dueños.

Testigos del momento señalaron que el animal permaneció junto a la carroza hasta que el cortejo avanzó, generando escenas que muchos calificaron como emotivas y simbólicas del amor incondicional de los animales hacia sus familias humanas.

