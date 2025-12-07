Una imagen que muestra a un perro subiéndose a la carroza fúnebre de su dueño se ha vuelto viral en redes sociales, generando reacciones de conmoción y ternura entre los usuarios.

Vínculo emocional

El hecho ocurrió en el distrito de Vista Alegre, en la provincia de Nasca, y muestra la fidelidad y el vínculo emocional que une a las mascotas con sus dueños.

Testigos del momento señalaron que el animal permaneció junto a la carroza hasta que el cortejo avanzó, generando escenas que muchos calificaron como emotivas y simbólicas del amor incondicional de los animales hacia sus familias humanas.

