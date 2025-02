En el olvido se sienten los pobladores del sector de Tierras Blancas en la provincia de Nasca, quienes fueron afectados por un devastador huaico el pasado 6 de febrero, ha pasado cerca de una semana y sus viviendas continúan bajo el lodo.

Las familias llegaron a la Municipalidad Provincial de Nasca, donde realizaron una protesta, ya que señalan que los vecinos de la UPIS San Marcelo, Sausal, Tierras Blancas y otros siguen sufriendo los estragos de la naturaleza. Indican que funcionarios solo realizan inspección visual, pero no toman una acción urgente.

“Estamos pidiendo de manera urgente las maquinarias, y limpieza del río, todos van a mirar hacen visión técnica, pero no se ejecuta, solo hay dos maquinarias del Ministerio de Vivienda, pero el domingo no trabajaron, pese a que estamos en emergencia, necesitamos más máquinas, a la marguen izquierda y derecha el río se ha desbordado por los extremos. Tierras Blancas no es el único afectado, luego si hay una crecida fuerte puede arrasar con otros sectores como Santa Fe, San Carlos, Pangaravi, Unión Victoria, queremos que intervenga la maquinaria pesada para trabajos de prevención porque ya no hay tiempo para que ejecuten enmallado”, declaró un poblador.

Los pobladores exigieron que se traslade maquinaria pesada (retroexcavadora, camiones y otros) para que retiren las toneladas de barro que han quedado en las viviendas, corrales, campos de cultivos y otros.

Enfatizaron y criticaron el trabajo de la consejera regional Belly Torres, representante por Nasca, ante el Consejo Regional de Ica.

“No la conocemos a la consejera Belly Torres, lo único es que la hemos visto por fotos en las redes, pero no ha ido a la zona, no ha caminado en el barro, en nuestra realidad. Los dos extremos del río están destruidos y si viene el caudal como el día jueves 6 de febrero, desparecerá toda la zona”, añadieron.

