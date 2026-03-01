El Gobierno Central declaró el estado de emergencia en el distrito de Vista Alegre (Nasca), ante el peligro inminente generado por las intensas precipitaciones pluviales que afectan la zona. La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.º 025-2026-PCM.

Atención de emergencias

La declaratoria permitirá a las autoridades locales ejecutar acciones inmediatas y extraordinarias para reducir el riesgo existente, incluyendo intervenciones urgentes, obras de prevención, atención de emergencias y trabajos de rehabilitación en las áreas afectadas. El objetivo principal es salvaguardar la integridad de la población y minimizar los daños materiales ocasionados por las lluvias.

El alcalde de Vista Alegre, Roger Sarmiento, destacó la importancia del trabajo técnico realizado por el equipo de Defensa Civil del distrito, que ha monitoreado de manera constante el incremento del caudal de los ríos en los valles de Las Trancas y Taruga. “Hemos estado evaluando permanentemente los efectos de las lluvias y reportando los daños, para tomar decisiones rápidas que protejan a nuestra población”, señaló.

VIDEO RECOMENDADO