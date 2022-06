Nasca: Declaran nulo certificado de uso otorgado por empresa eólica

La Municipalidad Distrital de Marcona comunicó al Ministerio de Energía y Minas la nulidad del certificado de compatibilidad de uso, otorgado a la empresa Energía Renovable del Sur S.A, de fecha 17 de enero del 2020 y los efectos que se haya generado. Asimismo se notificó a la empresa que pretendía construir un parque eólico en 780 hectáreas, destinado para el crecimiento urbano.

La concesión definitiva otorgada por parte del Ministerio de Energía y Minas a la empresa Energía Renovable del Sur, colmó el vaso de agua y originó el rechazo de la población civil del distrito que se pronunció en diversos foros realizados, exigiendo se respete esta área de terreno, considerado el único que queda para el crecimiento urbano, pues el 80% restante ha sido concesionado a las mineras y las empresas eólicas, sin considerar la necesidad de vivienda de los pobladores.

Esto ocasionó además la reconsideración de las autoridades municipales que habían otorgado a la empresa eólica un certificado de compatibilidad de uso, en enero del 2020, el mismo que fue declarado nulo, al haberse encontrado una serie de omisiones en el trámite administrativo al inobservar el numeral 6) del artículo 124 de la Ley orgánica de Procedimientos Administrativos y no realizar la inspección ocular in situ y acompañar el informe técnico correspondiente a la Sub Gerencia de Planeamiento Urbano y de Catastro conteniendo una evaluación técnica y ambiental de la compatibilidad de uso y no advertir que la municipalidad dentro su Plan de Desarrollo Urbano, tiene esa área considerada como reservada para expansión urbana.

Asimismo la autoridad municipal concluyó que no existe en la municipalidad de Marcona, normatividad que faculte expresamente a la Sub Gerencia de Planeamiento Urbano y Catastro, la expedición de certificados de compatibilidad de uso.