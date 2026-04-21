Un nuevo caso de estafa bajo la modalidad de “las monedas de oro” ha generado preocupación en la provincia de Nasca, luego de que un joven de 19 años denunciara haber sido víctima de un engaño ejecutado por al menos dos personas en zonas transitadas del centro de la ciudad.

Estafa en pleno centro

La víctima, identificada como Gabriel Álvaro López Urbano, ofreció su testimonio desde la Plaza de Armas de Nasca, donde detalló cómo fue abordado mientras se desplazaba por el jirón Lima en dirección a la calle Tacna, con la intención de comprar un parlante.

Según su relato, el primer contacto lo realizó un hombre adulto mayor de apariencia humilde, quien lo interceptó en la vía pública y le enseñó unas supuestas monedas de oro. El sujeto aseguró que las había encontrado en su chacra en la sierra y que no sabía dónde comercializarlas. “Me dijo que tenía monedas de oro y que no sabía dónde cambiarlas”, explicó el joven, señalando que en ese momento no sospechó del engaño.

Poco después, un segundo individuo, de apariencia más formal, se unió a la conversación y afirmó conocer una joyería donde podrían tasar las supuestas piezas. Los tres emprendieron camino hacia el sector cercano al río, pasando por las inmediaciones del mercado. Durante ese trayecto, el segundo sujeto simuló acudir a consultar el valor de las monedas.

Al regresar, aseguró que cada moneda de oro tenía un valor de mil soles. “Nos dijo que cada moneda costaba mil soles y que hasta 60 monedas más guardadas y nos iba a dar 20 monedas a cada uno”, relató López Urbano. Este elemento fue clave para reforzar la credibilidad del engaño.

La escena se completó cuando el adulto mayor fingió desconfianza hacia los presentes y buscó legitimar la situación si le mostraban que tenían dinero en efectivo. Según el denunciante, el cómplice habría exhibido alrededor de seis mil soles, aparentemente para demostrar que la operación era real. “Nos pidió que mostremos el dinero que teníamos para poder confiar”, indicó.

En ese contexto, y tras varios minutos de conversación, el joven accedió a mostrar los 400 soles que llevaba consigo, dinero correspondiente a viáticos recientes. Fue en ese instante cuando uno de los sujetos le arrebató el efectivo de manera rápida, aprovechando la distracción.

A cambio, los estafadores le entregaron un paquete que, según le indicaron, contenía monedas de oro como parte del acuerdo. “Me dieron las supuestas monedas y se retiraron; yo pensé que todo estaba bien en ese momento”, declaró.

Sin embargo, minutos después, al intentar revisar el contenido, el joven descubrió que había sido víctima de una estafa. El paquete contenía únicamente recortes de papel periódico cuidadosamente doblados para simular fajos de dinero, junto con algunas monedas de bajo valor. “Cuando abrí el paquete, vi que solo eran papeles y monedas sin valor. Ahí me di cuenta de que me habían engañado”, señaló.

De acuerdo con su testimonio, los implicados huyeron a bordo de un vehículo color plomo, presuntamente de la marca Kia, lo que dificultó cualquier intento de seguimiento inmediato.

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