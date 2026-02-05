La noche del 03 de febrero de 2026, aproximadamente a las 11:00 de la noche, personal policial de la Comisaría PNP Nasca, al ejecutar el Plan Cerco, logró la detención en flagrancia de dos presuntos integrantes de la banda criminal denominada “Los Tarjeteros del Sur”, en inmediaciones del Banco de la Nación y BCP, ubicados en la calle Lima, en la provincia de Nasca.

Marcaje y reglaje

Los intervenidos fueron identificados como Antoni Rooger Chumbes Salinas de 33 años y Francarlo Fajardo Morí (39), presuntos autores del delito contra el patrimonio – hurto agravado, así como del delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de marcaje y reglaje, en agravio de dos ciudadanas, utilizando como método delictivo el denominado “tarjetazo”.

Durante el registro personal y vehicular se logró incautar la suma de S/535.50, cinco tarjetas bancarias, dos equipos celulares y un vehículo Kia Río, color negro, de placa CEF-297, presuntamente utilizado para cometer los ilícitos penales.

El hecho fue puesto en conocimiento del Fiscal Provincial de la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Nasca, quien dispuso las diligencias correspondientes conforme a ley, continuando las investigaciones para determinar la posible participación de otros implicados.

