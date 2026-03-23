Cayó un presunto violador sexual de niños en la provincia de Nasca. El sujeto de nacionalidad extranjera de 50 años es acusado de ultrajar hasta tres menores de edad. Los infantes fueron sometidos a exámenes médicos que arrojarían que fueron víctimas de abuso sexual.

Grave delito

​En una intervención liderada por la Área de Investigación Criminal de Nasca AREINCRI Nasca, se logró la captura del ciudadano venezolano Alfonso Ramón Vielma Sánchez de 50 años de edad. El hombre es investigado por la presunta comisión del delito contra la libertad sexual, en la modalidad de violación sexual de menor de edad.

Entre los detalles de la investigación, se determinó que tras las diligencias policiales correspondientes y el examen de reconocimiento médico legal, se confirmaron hallazgos de desgarro himeneal reciente (rotura en la membrana del himen, generalmente ocurrida dentro de los últimos 7 a 10 días).

Este resultado medico fue hallado hasta en tres menores de edad de 12, 10 y 6 años de edad, quien habrían sido violados por el sujeto venezolano, que fue trasladado a la sede policial.

​El proceso se encuentra bajo la dirección de la Dra. Fiorela Inés Huamani Rupay, fiscal Provincial de la Fiscalía Mixta Provincial de Vista Alegre – Nasca, quien determinará las medidas preventivas y legales correspondientes para asegurar la justicia en favor de las víctimas.

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