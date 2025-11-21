El Gobierno Regional de Ica, a través del programa Procompite, realizó una nueva entrega de equipos productivos destinada a fortalecer la competitividad empresarial en la región. En esta ocasión, el beneficiado fue el Agente Económico Organizado Exploraciones & Logística Mineras S.A.C., ubicado en el distrito de Changuillo, en la provincia de Nasca.

Apuestan por el desarrollo

La empresa ejecuta el plan de negocio denominado “Mejoramiento de la competitividad mediante la obtención de certificaciones Global GAP, GRASP, FSMA y SMETA en la producción de espárragos frescos”, orientado a cumplir estándares internacionales requeridos para la exportación agrícola.

Como parte de este proyecto, Procompite entregó un pulverizador tractorable, un equipo moderno que busca optimizar las prácticas agrícolas, mejorar la eficiencia en el manejo de cultivos y reducir costos de producción. La maquinaria reemplaza equipos antiguos con los que trabajaba el AEO y permite avanzar en la implementación de los requisitos técnicos necesarios para obtener certificaciones de calidad y sostenibilidad.

Esta entrega se suma a otros bienes otorgados previamente, como fertilizantes, lockers y equipos de seguridad para fumigadores, insumos que apuntan al fortalecimiento operativo y organizacional del grupo empresarial.

El plan de negocio orientado a la certificación internacional permitirá a la empresa cumplir protocolos exigidos en mercados de alto valor, mejorar sus condiciones de producción y elevar su competitividad dentro del sector agroexportador.

VIDEO RECOMENDADO