Tras el incidente del pasado 29 de febrero entre el alcalde de Marcona Joel Rosales Pacheco, periodista y trabajadores de la empresa minera Shougang Hierro Perú. El representante de la mencionada empresa, Jesús Mongue, señaló que se tomarán acciones legales.

Ingreso sin autorización

En declaraciones a la prensa, indicó que el burgomaestre no respeto las leyes e ingresó sin autorización a la zona, además con una acción temeraria a bordo de un vehículo habría causado lesiones a un trabajador de seguridad.

“recibí una llamada del jefe de operaciones de la empresa Copriseg, me dice que cerca de las 9 a.m, un vehículo no identificado, sin autorización había hecho una acción temeraria para ingresar raudamente a la concesión. Le indique que solicite apoyo policial, y me dijo que el vehículo había sido retenido en la segunda garita de control, en San Nicolás, continúo avanzando y me informan que un vigilante fue golpeado por el vehículo en esa acción temeraria. Llegó al lugar que es la zona Siete y encuentro el vehículo del coordinador de la empresa Copriseg atravesado para impedir que siga avanzando ese vehículo no autorizado, desciendo y pido explicaciones. Porque ingresaban sin autorización, sin identificación sin contar con los Epps de seguridad porque todo eso lo exige la ley de minera y la ley de seguridad ocupacional”, declaró.

Añadió que, tras la interrogante, descendió un hombre grabando directamente, y luego una reportera que le posiciona el micrófono cerca al rostro. Descartó que haya agredido a la periodista y dijo que en el acto recibió un empujón del alcalde de Marcona, quien argumentaba que la vía era pública, sin embargo, Jesús Mongue, afirmó que la empresa construyó el acceso para el proceso del mineral de hierro que comercializan.

Finalmente, agregó que en las próximas semanas se denunciará por el presunto delito de usurpación en la modalidad de turbación de la posesión y por la exposición de personas al peligro.

