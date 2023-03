Nasca: Excluyen por segunda vez a El Ingenio en estado de emergencia.

El 26 de marzo el Gobierno declaró en emergencia distritos de las regiones de Lambayeque, Piura y Tumbes, excluyendo a la región Ica, perjudicando nuevamente al distrito de El Ingenio en Nasca.

A 14 días de cumplirse los 100 días de la gestión de Genaro Espinoza, con responsabilidad de que el distrito no sea declarado en emergencia, los ciudadanos le recuerdan la falta de gestión municipal del burgomaestre.

Con cuatro obras paralizadas desde enero, con compras por aclarar, añadiendo la comentada soberbia del alcalde, intolerante con la prensa; haciendo diferencias incluso con sus propios regidores.

Tras todos estos cuestionamientos, el alcalde anunció que al cumplirse los 100 días habrá un cabildo abierto, donde explicará lo que viene haciendo la Municipalidad.

Por su parte, los pobladores de El Ingenio dieron un ultimátum, ya que si el distrito no es declarado en estado de emergencia y que por ello no se pueda arreglar la carretera, el colegio, el centro de salud, y que no haya bono para los damnificados y agricultores; el alcalde tendrá que renunciar.

Todos esperan escuchar una buena explicación de Genaro Espinoza durante el mencionado cabildo abierto, además piden el despido de los cuestionados funcionarios chinchanos.

Actualmente, el burgomaestre tiene el rechazo del pueblo, ya que no ven humildad ni sinceridad con quienes lo eligieron para ocupar el cargo. Las promesas de campaña aseguraban un cambio, pero lastimosamente va viendo cómo el cambio que prometió el distrito está en retroceso.

