La comunidad educativa de Nasca se encuentra de duelo tras el fallecimiento del profesor Walter Montes Quevedo, reconocido docente y quien fuera director de la Institución Educativa Simón Rodríguez.

Reconocido profesional

La noticia fue comunicada por sus familiares, quienes informaron que sus restos son velados en un inmueble ubicado en la avenida María Reiche 307, en Nasca, donde familiares, amigos, colegas y exalumnos vienen expresando sus muestras de solidaridad.

Montes Quevedo desarrolló una trayectoria vinculada a la educación y estuvo al frente de la I.E. Simón Rodríguez. Su paso por la institución es recordado por generaciones de estudiantes y docentes que compartieron con él durante su labor educativa.

Tras conocerse su fallecimiento, la comunidad educativa del plantel realizó un homenaje durante la formación cívica. Autoridades, docentes, personal administrativo y estudiantes guardaron un minuto de silencio en memoria del exdirector.

El momento se desarrolló con muestras de respeto y recogimiento, mientras integrantes de la institución expresaron sus condolencias a los familiares del docente.

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