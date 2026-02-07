En un fallo ejemplar, la Fiscalía Provincial Mixta de Vista Alegre, obtuvo una condena de 30 años de pena privativa de la libertad efectiva contra Dayanna Yennifer Guerrero Travieso, de nacionalidad venezolana, como autora de los delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio calificado en el distrito de Marcona, en la provincia de Nasca.

Doble hecho criminal

La sentencia fue lograda gracias al trabajo de la fiscal adjunta provincial Shirley Magali Velarde Benavides, quien presentó los elementos de convicción necesarios para corroborar la ferocidad y la autoría de Guerrero Travieso en este doble hecho criminal que conmocionó a la población de Marcona.

Los hechos ocurrieron en mayo de 2024, en pleno Boulevard del Pueblo Joven “Túpac Amaru”, ubicado en la avenida Tarapacá, donde una de las víctimas fue asesinada por impactos de bala a plena luz del día, mientras que el segundo ciudadano resultó gravemente herido, logrando salvar la vida tras huir del lugar.

El Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Transitorio Zona Sur de Ica dispuso que la sentenciada cumpla su condena en el Establecimiento Penitenciario Cristo Rey de Cachiche – Ica, la cual vencerá indefectiblemente el 09 de mayo de 2054.

Asimismo, el órgano jurisdiccional fijó el pago de S/ 46 000.00 a favor de los herederos legales del agraviado y S/ 20 000.00 al agraviado herido por concepto de reparación civil.

Cabe precisar que el juzgamiento del acusado Winderson Yoneiker Minotta Guerrero continúa pendiente, toda vez que ha sido declarado reo contumaz.

