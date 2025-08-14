de productores de la provincia, se desarrolló con éxito el Taller de Capacitación organizado por la de la Dirección Regional Agraria Ica, en coordinación con SENASA y Agromercado.

Programas y beneficios

Durante la jornada, los especialistas abordaron temas clave para la mejora de la producción agrícola, entre ellos el control biológico en el cultivo de palta Hass y Fuerte, a cargo del especialista de SENASA, técnicas del triple lavado de envases de plaguicidas, expuesto por el Ing. Rafael Altamirano Aguilar (Agencia Agraria Nasca), la articulación con instituciones del Estado, a cargo del MVZ Rolando Ortega (Agromercado), destacando programas y beneficios para los productores.

El evento, realizado en el Salón Comunal de Sausal, permitió que agricultores locales fortalezcan sus conocimientos en manejo seguro de insumos agrícolas, protección del medio ambiente y aprovechamiento de herramientas estatales para el impulso de la actividad agropecuaria.

VIDEO RECOMENDADO

TAGS RELACIONADOS