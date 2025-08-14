Con la participación activa de productores de la provincia, se desarrolló con éxito el Taller de Capacitación organizado por la Agencia Agraria Nasca de la Dirección Regional Agraria Ica, en coordinación con SENASA y Agromercado.

Programas y beneficios

Durante la jornada, los especialistas abordaron temas clave para la mejora de la producción agrícola, entre ellos el control biológico en el cultivo de palta Hass y Fuerte, a cargo del especialista de SENASA, técnicas del triple lavado de envases de plaguicidas, expuesto por el Ing. Rafael Altamirano Aguilar (Agencia Agraria Nasca), la articulación con instituciones del Estado, a cargo del MVZ Rolando Ortega (Agromercado), destacando programas y beneficios para los productores.

El evento, realizado en el Salón Comunal de Sausal, permitió que agricultores locales fortalezcan sus conocimientos en manejo seguro de insumos agrícolas, protección del medio ambiente y aprovechamiento de herramientas estatales para el impulso de la actividad agropecuaria.

VIDEO RECOMENDADO