La construcción del nuevo Hospital II-1 María Reiche Neuman en el distrito de Marcona, provincia de Nasca, avanza con un 19% de ejecución. Esta obra de EsSalud, forma parte del fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria en regiones, que beneficiará a más de 125 mil asegurados en la zona sur de Ica.

Moderna infraestructura

Con una inversión de S/178 millones 404 mil, el hospital se levanta sobre un terreno de 24,122.85 m² y contará con tres pisos. Se proyecta como un centro de atención integral que brindará servicios de emergencia, consulta externa, hospitalización, banco de sangre, farmacia, centro obstétrico y sala de operaciones.

Además, dispondrá de 15 camas de hospitalización, 16 consultorios de consulta externa, espacios para medicina complementaria, sala de rehabilitación, laboratorio de patología clínica y diagnóstico por imágenes, entre otros servicios.

La colocación de la primera piedra se realizó en octubre de 2024, marcando el inicio de una obra que busca acercar los servicios de salud a la población, reduciendo los traslados y los tiempos de espera.

Este proyecto se suma a otras obras hospitalarias en ejecución a nivel nacional. En Puno, el Hospital del Altiplano registra un 86.03% de avance, con una inversión de S/ 376 millones 293 mil y una infraestructura de más de 42 mil m², destinada a atender a más de 234 mil asegurados.

En Cajamarca, el Hospital Especializado alcanza un 81% de ejecución. La obra cuenta con una inversión de S/ 490 millones 526 mil y está diseñada para beneficiar a 263 mil asegurados, con una edificación de 15 mil m².

