Por la protección del medio ambiente y la recuperación de los ecosistemas naturales, la Sede Regional de Nasca, en coordinación con la Agencia Agraria Nasca, desarrolló una jornada masiva de siembra de huarangos en el sector de Corralones, como parte del proyecto que impulsa la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente. “La Gran Cruzada Verde Regional”, tiene como meta la plantación de 5,000 ejemplares de esta especie emblemática de la región, teniendo como aliado estratégico a SERFOR.

Pulmón verde

La actividad congregó a numerosas instituciones públicas y privadas, así como a delegaciones estudiantiles que participaron con entusiasmo y responsabilidad ambiental. Esta jornada se dio tras un trabajo articulado entre los actores involucrados, destacando estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público de Nasca y del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Nasca, además de representantes de las municipalidades de Nasca y Vista Alegre, SERFOR, SERNANP, SENASA, Nasca Verde, la empresa Marcobre, Agro latina,Minex, Consur Trading, entre otras entidades comprometidas con el desarrollo sostenible,

Durante la jornada de ayer, se logró la siembra de 2,000 plantones de huarangos, contribuyendo de manera significativa al cumplimiento de la meta regional de reforestación y fortaleciendo las acciones de conservación de los recursos naturales.

Como parte de las actividades programadas, se realizó además una ceremonia simbólica de Pago a la Tierra (Pachamama), en reconocimiento a las tradiciones ancestrales y al vínculo de respeto entre el ser humano y la naturaleza.

La jefa de la Sede Regional de Nasca, Abg. Danitza Salas Anyarin, destacó el compromiso del Gobierno Regional de Ica con la recuperación de los bosques naturales y la preservación del huarango, especie fundamental para el equilibrio ecológico del desierto costero.

“Estas acciones reflejan el compromiso de nuestro Gobierno Regional con la protección del medio ambiente y la construcción de un futuro sostenible para las nuevas generaciones. Los huarangos que hoy sembramos serán el pulmón verde de nuestra ciudad y un legado para nuestros hijos”, expresó la funcionaria.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO