Un minero artesanal identificado como Héctor García Guerra, de 44 años, permanece atrapado desde hace más de 48 horas al interior de la mina Socos, ubicada a aproximadamente hora y media de la provincia de Nasca, en la región Ica. De acuerdo con información brindada por sus familiares, el trabajador continúa con vida y ha solicitado oxígeno y agua.

Labores de rescate

El accidente se produjo cuando García Guerra ingresó a la mina para realizar labores de extracción acompañado de dos de sus nietos, con quienes había salido a trabajar en busca del sustento diario. Durante la jornada, un desprendimiento de desmonte provocó el colapso del acceso principal de la mina, dejando al minero atrapado en el interior. Dos lograron salir ilesos y dar aviso inmediato a la familia.

Familiares del trabajador indicaron que, hasta el momento, no presenta lesiones, pero se encuentra encerrado debido al cierre de la boca de la mina. “Él está con vida, no está lesionado. Pedimos apoyo”, manifestó su madre visiblemente afectada.

La mujer explicó que su hijo había trabajado anteriormente en el rubro de la construcción y que recién llevaba tres días laborando en la mina cuando ocurrió el accidente. “Mi hijo salió a trabajar para ganarse la vida y ni bien ha empezado a trabajar le ha pasado esto. El desmonte se ha venido, dos pudieron salir afuera, pero mi hijo se ha quedado adentro atrapado”, declaró. Añadió además que el hecho ocurrió el lunes 27 de enero, alrededor de las 10:00 de la mañana.

Por su parte, la esposa del minero señaló que el acceso a la zona es sumamente complicado, lo que ha retrasado las labores de rescate.

“Desde Nasca al lugar es una hora en carro y luego hay que caminar entre 40 y 50 minutos por el cerro, porque solo se puede ingresar a pie”, explicó. Asimismo, precisó que su esposo se encuentra consciente y ha pedido oxígeno. “Él está con vida, no está herido, solo que la boca de la mina se cerró y quedó atrapado. Somos personas pobres y por eso hemos venido a pedir apoyo”, indicó.

Ante la emergencia, los familiares acudieron a la Municipalidad Provincial de Nasca para solicitar ayuda urgente. El alcalde de Nasca, Jorge Bravo recibió a la familia y posteriormente se trasladó hasta la zona de la mina Socos para coordinar y apoyar las labores de rescate junto a un equipo de trabajo.

El burgomaestre hizo un llamado público a empresarios, autoridades y a la población para colaborar con materiales y herramientas necesarias. “Vamos a necesitar palos, madera, gente que pueda ayudar a cargar hasta el lugar, motosierras, sierras eléctricas para corte de madera, clavos, alambres y alambrón”, señaló. Asimismo, indicó que es fundamental contar con asesoría especializada. “Tenemos que avanzar por los rellenos y hacer cuadros de avance; si no lo hacemos así, no vamos a poder llegar. Necesitamos también un ingeniero de minas que nos asesore”, agregó.

Las labores de rescate continúan mientras la familia mantiene la esperanza de que Héctor García Guerra pueda ser rescatado con vida. En tanto, reiteraron su llamado a las autoridades regionales y a la población para sumar esfuerzos.

