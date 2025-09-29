Un motociclista terminó gravemente herido luego de caer a un barranco mientras intentaba escapar de agentes de la Policía Nacional en el sector El Mirador, en el distrito de Vista Alegre, provincia de Nasca. El hecho se registró a las 2:17 de la madrugada de domingo, tras una persecución que se inició varias cuadras antes.

Fuga fallida

Hasta el lugar llegaron miembros de la Compañía de Bomberos, quienes brindaron los primeros auxilios al conductor y lo trasladaron de emergencia al hospital Ricardo Cruzado Rivarola, donde quedó internado debido a la gravedad de sus lesiones.

La motocicleta siniestrada es de color gris, marca Honda modelo X-Blade, con placa 3943-SB, y fue trasladada a la comisaría sectorial para las diligencias correspondientes.

Las autoridades vienen investigando las circunstancias que originaron la persecución y determinarán si el conductor participaba en algún hecho irregular antes del accidente.

VIDEO RECOMENDADO