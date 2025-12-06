En el distrito de Vista Alegre, provincia de Nasca, una mujer perdió la vida la noche del 4 de diciembre en circunstancias que aún son materia de investigación. La ciudadana, Flora Cota Quispe de la Cruz, de 28 años, colapsó en plena vía pública, en la calle Cápac Yupanqui, a pocos metros de la puerta del municipio distrital.

Deceso en la zona

Testigos señalaron que la joven presentó un aparente problema de salud que habría desencadenado su muerte de manera repentina. Minutos después, una ambulancia llegó con personal de emergencia, pero los paramédicos solo pudieron confirmar la ausencia de signos vitales. El cuerpo fue cubierto con una manta celeste mientras se esperaba la llegada del representante del Ministerio Público.

Efectivos policiales acudieron al lugar y procedieron a cerrar la zona. Tras la intervención fiscal, se ordenó el levantamiento del cadáver para iniciar las diligencias correspondientes que permitan determinar la causa de la muerte.

