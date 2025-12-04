Cada día, alrededor de 50 peruanos pierden la vida por enfermedad coronaria o popularmente conocida como un “ataque al corazón”. Así lo advirtió el doctor Julio Peralta Rodríguez, especialista en Cirugía de Tórax y Cardiovascular del hospital 2 de Mayo de Lima que llegó al hospital Honorio Delgado Espinoza para liderar un equipo de médicos que operó a 8 personas de diferentes males de este tipo.

Aunque la cifra parece estremecedora, el médico explicó que los casos han ido en aumento volviéndose un grave problema de salud pública que supera a la mortalidad por cáncer. “Las enfermedades cardiovasculares son un problema de salud del presente, pero sobre todo del futuro”, remarcó el especialista.

HÁBITOS

Peralta detalló que los factores de la vida moderna como mala alimentación, estrés, sedentarismo, tabaquismo, diabetes e hipertensión, están empujando a miles de personas a desarrollar cuadros coronarios graves que muchas veces terminan en una muerte súbita. “La gente vive trabajando y sin actividad física. Eso tiene un alto costo”, añadió el médico.

A ello se suma otra arista preocupante, pues cada año nacen alrededor de 6 mil niños con cardiopatías congénitas, pero menos de la mitad logra ser operada a tiempo debido a la falta de implementación con equipamiento y profesionales en los hospitales del país. Las personas que no llegan a ser operadas por diversas circunstancias viven con el riesgo de sufrir un desenlace fatal, incluso durante sus primeros años de vida.

OPERACIONES

A través del Minsa Móvil, un equipo de 19 especialistas en cardiología, cardiología pediátrica y cirugía cardiovascular de la Red Nacional del Corazón (Renacor) del Hospital Nacional Dos de Mayo se encuentran desde el último domingo en Arequipa para realizar operaciones al corazón junto con especialistas del hospital Honorio Delgado.

Julio Peralta sostuvo que hasta ayer se realizaron 18 procedimientos de los cuales 8 fueron fueron con circulación extracorpórea; es decir, una maquina reemplazó las funciones del corazón durante la operación. Detalló que varios de los pacientes debieron ser operados hace varios años pero no lo pudieron hacer por cuestiones económica.