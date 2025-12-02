La familia de Franco Álvaro Alcocer (26) que permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en el hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo, pidió que se investigue la violenta agresión que dejó al joven con graves lesiones luego de ser acusado de presuntos tocamientos a un menor.

Según relató su tío, el joven trabajador acudió con su amigo a una reunión social el último sábado a una vivienda ubicada en el pasaje Santa Rosa, en el distrito de Mariano Melgar. Luego de varias horas de haber consumido bebidas alcohólicas, a la madrugada del domingo Franco habría ingresado a una habitación y se recostó en una cama donde descansaba el menor de 6 años.

Agregó que en ese momento, el niño, al notar la presencia de un extraño, se asustó y salió llorando, lo que provocó que sus parientes atacaran al joven.

Su tío indicó que el joven fue denunciado por presuntos tocamientos, mientras que ellos también presentaron su denuncia por tentativa de homicidio. Señaló que el menor fue sometido a Cámara Gesell y el resultado fue negativo, aunque la investigación fiscal continúa.

“Pido que se investigue el caso y esclarezca, porque a mi sobrino le dicen que es un agresor de menores. Él nunca ha tenido problemas, es profesional y tiene su trabajo”, apuntó.