Todos los lunes, Manuel Ollancaya Hancco (87) se desplazaba a la feria “Los Incas”, en el Cercado, para realizar compras para su hogar; este lunes, no fue la excepción, pero cuando pretendía retornar a casa, un tropiezo hizo que cayera a la pista donde finalmente falleció arrollado por una unidad del Sistema Integrado de Transporte (SIT).

A las 11:45 horas y después de hacer sus compras, acompañado por unos familiares, Manuel Ollancaya salió de la feria y mientras cruzaba la avenida Los Incas, levantó la mano para hacer señales a Octavio Quispe Tipula, chofer de la cúster de placa V1Z-706 de la empresa Unión Grau que se dirigía hacia el terminal terrestre.

El cobrador Antony Bellido, sostuvo que a pesar de haber estirado la mano, Manuel Ollancaya no subió a la cúster en la que trabaja. “Él ha intentado subir a la vereda y se ha tropezado. Ha caído a la pista y cuando avanzamos, el chofer lo atropello con la llanta de atrás”, dijo.

La muerte del octogenario fue inmediata. Los bidones de aceite y lejía que Manuel Ollancaya había comprado, sirvieron para presionar contra el suelo las bolsas que cubrían su cuerpo hasta que se realizó el levantamiento de sus restos trasladados a la morgue central de Arequipa.