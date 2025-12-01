Los amigos Luis Cárdenas Peso (21) y Solím Coa Huamaní (24), que viajaban en una moto lineal con placa 8469-6V, fallecieron ayer en la mañana luego de impactar frontalmente contra una camioneta con matrícula VAM-817. El accidente ocurrió en el kilómetro 814 de la carretera Panamericana Sur, a la altura del distrito de Majes, Caylloma.

Efectivos de la comisaría El Pedregal y de la Unidad de Carreteras acudieron de inmediato al lugar con la intención de auxiliar y trasladar a los heridos al hospital Central de Majes. Sin embargo, al llegar solo encontraron los cuerpos de los dos ocupantes de la motocicleta tendidos en el asfalto, sin signos de vida.

El conductor de la camioneta, identificado como Feliciano Ruelas Cabana, de 40 años, no presentó lesiones. El vehículo, una unidad de la marca Mitsubishi, registró daños materiales de consideración producto del fuerte impacto.

Las víctimas permanecieron en la vía hasta la llegada del representante del Ministerio Público, quien dispuso el levantamiento de los cadáveres y su traslado a la morgue central para su plena identificación. Hasta el cierre de esta edición, no se había revelado la identidad de los fallecidos.

Debido al accidente, el tránsito quedó restringido por al menos dos horas. Los agentes habilitaron solo un carril, ya que los cuerpos ocupaban parte de la vía e impedían el paso normal de los vehículos que circulaban por la zona.

Se conoció que los jóvenes fallecidos transportaban camarones desde Aplao (Castilla) hacia la ciudad de Arequipa. Las autoridades investigan las causas del choque para determinar responsabilidades y esclarecer las circunstancias del siniestro.

ACCIDENTES

Se reportó ayer el despiste y volcadura de un automóvil con placa V5Z-038 en la vía Costanera que conecta las ciudades de Mollendo con Matarani, en la provincia de Islay.

Mientras, en la Panamericana Sur, en el tramo de Yauca a Chaviña, en la provincia de Caravelí, un tráiler que transportaba triplay se despistó, dejando regada su carga en la carretera. El vehículo pesado se dirigía de norte a sur, perdió el control y se recostó en la vía. No se reportaron heridos, pero la carretera quedó bloqueada, generando tránsito lento.