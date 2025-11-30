El alcalde de Arequipa, Víctor Hugo Rivera, anunció que las obras del intercambio vial de la avenida Metropolitana podrían ejecutarse desde el primer semestre del 2026, luego de que el Concejo Municipal aprobara el convenio de cooperación interinstitucional con las municipalidades de Yanahuara y Cerro Colorado.

El burgomaestre destacó que este convenio es un requisito previo para incorporarlo al acuerdo que la comuna firmará con Sociedad Minera Cerro Verde, encargada de terminar el expediente técnico. “Esto va a pasar al convenio que estamos firmando con Cerro Verde, que no debe pasar del 15 de diciembre”, señaló.

Rivera afirmó que la empresa minera ya trabaja en los estudios necesarios y que el expediente será completado durante los tres primeros meses del próximo año. “Ellos ya van a terminar el expediente; nosotros ya hemos hecho el perfil, casi aproximado a un expediente, donde se tiene todos los estudios de impacto ambiental y de suelos”, dijo.

La autoridad edil también confirmó que la primera etapa del intercambio vial será entregada dentro del mismo año. “Este 2026 va a acabar el primer módulo de la etapa que une Pachacútec Viejo con Calle Grande, lo que es el zanjón de subida”. La segunda fase será ejecutada posteriormente, aunque aseguró que Cerro Verde ya garantizó su realización.