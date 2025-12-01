El alcalde de la provincia de Arequipa, Víctor Hugo Rivera, anunció que el Sistema Integrado de Transporte (SIT) ingresará a la operatividad entre julio y agosto del 2026, cuando se cumplan tres aspectos: la flota de unidades, los paraderos y complemente tecnológico.

En la Plaza de Armas de la ciudad de Arequipa se presentó hoy en la mañana 20 buses nuevos que se integrarán al SIT, considerando que existe un déficit de 30% que equivale a 258 unidades.

“Cada dos meses se van a presentar unidades y para agosto debe estar la flota completa, es el primer punto para ingresar a la operativividad. Nos corresponde los paraderos y el componente tecnológico”, señaló.

LONCHERITAS

Mientras, Milagros Chirinos Rosas, gerente de Transportes y Movilidad Sostenible de la comuna provincial de Arequipa, señaló que los vehículos M2 que se encuentran en la informalidad (loncheritas) podrían adecuarse como rutas alimentadoras de los operadores.

“Estamos siguiendo con la hoja de ruta del licenciado (David) Hernández (exgerente). Hemos trabajado durante un mes y medio. No podemos dejar que el trabajo quede detenido”, afirmó la funcionaria municipal.