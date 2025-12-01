Solo en octubre, Arequipa registró 58 denuncias de mujeres desaparecidas, ubicándose entre las regiones con mayor número de casos en todo el país, según el último reporte N.º 69 de la Defensoría del Pueblo. De esta cifra, solo 39 fueron ubicadas, mientras que 19 familias continúan su búsqueda.

El problema es más grave cuando se observa el caso de niñas y adolescentes, ya que se reportaron 21 menores desaparecidas, cifra que aumentó respecto a setiembre cuando fueron 19 denuncias, según el informe. La Defensoría resalta que son las menores quienes más desaparecen a diferencia de las mayores.

El reporte indica que las desapariciones de niñas y adolescentes pueden estar asociadas a situaciones de riesgo como violencia, explotación o captación a través de redes sociales, por lo que la Policía debe actuar bajo el principio de búsqueda inmediata y enfoque de niñez, sin demoras ni requisitos adicionales.

Asimismo, la región aparece entre las que más notas de alerta registraron, lo que evidencia una demanda alta que requiere respuestas oportunas. La Defensoría exhorta a que se fortalezcan los protocolos de atención y se garantice personal capacitado para recibir denuncias sin estereotipos ni barreras.

VIOLENCIA

Mientras que los casos de violencia contra las mujeres también aumentaron, ya que hasta octubre el Programa Nacional Warmi Ñan atendió 13,457 casos, de los cuales el 80 % correspondió a víctimas femeninas. La mayoría de los casos se concentró en personas de entre 18 y 59 años,

Mientras que un 39,9 % fueron niñas, niños y adolescentes. Las provincias con mayor carga de atención fueron Arequipa y Camaná, donde funcionan varios Centros Emergencia Mujer y Familia. También revela que la violencia psicológica sigue siendo la forma más reportada con el 50,6 % de los casos atendidos por los CEM.