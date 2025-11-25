Liliana Condori, esposa de Gabriel Bolívar Abarca, un cerrajero que actualmente permanece internado en el hospital Honorio Delgado Espinoza de Arequipa, pidió apoyo a la población para cubrir los gastos médicos y tratamientos para su pareja, quien sufrió quemaduras graves tras una deflagración en su vivienda.

Sucede que el último jueves por la mañana, Gabriel, al encender el interruptor de la luz de la cocina, se produjo la deflagración que lo dejó con quemaduras y también afectó a su suegro.

Tras el hecho, los heridos fueron trasladados al hospital Honorio Delgado, donde los médicos de turno habrían intentado dar de alta a Gabriel al considerar que solo presentaba quemaduras “leves”, e incluso habrían indicado que se lo llevara a casa.

Sin embargo, Liliana insistió varias veces hasta que lo internaron. Solo al día siguiente, afirma a esposa, fue evaluado por el especialista, quien confirmó que se trataba de un caso grave, quemaduras de hasta tercer grado.

“Mi esposo es cerrajero y las manos son su herramienta de trabajo”, agregó.

APOYO

Ante la falta de recursos, la familia realizará una pollada este domingo 30 de noviembre para recaudar fondos y pagar algunos medicamentos y demás insumos que no cuenta el nosocomio.

“Tengo cuatro hijos y prácticamente estoy sola. Mi hijo mayor trabaja, mi otra hija está con su abuelo que le van a hacer la intervención, mi pequeño está en el colegio y mi bebé está con una vecina. He gastado caso mil soles hasta ahora y como no hay todos los medicamentos dentro del hospital, tengo que ir afuera, por eso pido el apoyo”, manifestó.

La actividad será en su vivienda, ubicada en Pampas de Polanco, en Alto Selva Alegre. El número para comunicarse o brindar su apoyo mediante Yape es 957 653 281 , a nombre de Liliana Condori.