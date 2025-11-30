Eulogio Urbina Q. fue sentenciado a un año de pena privativa de libertad convertida a 51 jornadas de prestación de servicios a la comunidad, al ser declarado autor del delito de agresión en contra su expareja. La medida fue dictada por la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Caravelí.

De incumplir con la medida, al investigado se le puede revocar la conversión y será internado en un penal. Asimismo, si el sentenciado es involucrado en un nuevo delito doloso que supera la pena privativa de libertad de tres años, la revocatoria de la conversión procederá automáticamente.

Eulogio Urbina está prohibido de acercarse a su expareja por un año a excepción de temas relacionados con la manutención de su hija. Así también, debe pagar S/200 como indemnización para la agraviada.

CASO

Cabe mencionar que la agresión se cometió el 5 de noviembre en la vivienda de la víctima en Mollehuaca.

La expareja descansaba con su hija de 3 años y es cuando el agresor ingresó para reclamarle de haber iniciado una nueva relación sentimental y luego golpearla e insultarla, además de romper el celular. La denuncia fue interpuesta en la comisaría de la zona y se notificó al fiscal provincial Marco Camacho Ccora que dispuso las investigaciones.

Con el certificado médico-legal, se pudo corroborar las evidencias periféricas consiguiendo que el juzgado de turno dicte sentencia.