En el Hospital Honorio Delgado Espinoza, un caso extremadamente delicado mantiene en tensión a un equipo multidisciplinario de especialistas y a una familia entera. Se trata de una gestante de 22 semanas, natural de la ciudad de Tacna, que ha sido diagnosticada con cáncer de cuello uterino en estadio IIIC, una fase avanzada de la enfermedad en la que la cirugía ya no es una opción y el tratamiento que requiere la paciente, radioterapia y quimioterapia, pone en riesgo la vida del bebé.

La medico oncóloga Miriam Jihuallanca, explicó que el cáncer de cuello uterino es la segunda causa de muerte en las mujeres, pero su detección durante el embarazo es poco común. Señaló que la paciente llegó al hospital cuando la enfermedad ya estaba avanzada y, tras realizarle un papanicolau y una biopsia, se confirmó el diagnóstico. “La radioterapia no puede aplicarse mientras la mujer está gestando”, advirtió, y ese es el dilema.

OPCIONES

El caso motivó la conformación de una junta médica de diversos especialistas para evaluar cada escenario posible. La especialista sostuvo que las decisiones no dependen solo del equipo tratante, sino también de la madre y su familia, quienes deben valorar si continuar o interrumpir el embarazo para iniciar el tratamiento de manera inmediata.

La disyuntiva es sumamente dolorosa, ya que se trata de adelantar la terapia afectando la vida del bebé; postergarla, afecta a la madre. “Es muy difícil porque estamos hablando de dos vidas”, expresó la doctora, remarcando que la intervención quirúrgica no es viable debido a lo avanzado de la enfermedad.

El caso es el primero de este tipo que se atiende en el hospital en lo que va del año y pone sobre la mesa la importancia del tamizaje preventivo que debe hacerse desde el primer nivel de atención, cosa que no habría pasado con la paciente en su centro, en la ciudad de Tacna. Se supo que la mujer hace cuatro años se hizo un estudio de papanicolau y durante sus controles prenatales el personal tratante no advirtió la presencia de la enfermedad, la paciente se embarazó con el cáncer ya avanzado.