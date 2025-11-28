En el hospital Honorio Delgado no solo se atraviesa una crisis por la falta de presupuesto para la compra de insumos para el análisis en laboratorio sino también por los escasos recursos, que según el sindicato de trabajadores del nosocomio regional, se destina para el área de nutrición, ya que el menú diario para la alimentación del personal y especialmente para los pacientes, no llega a los 10 soles como monto mínimo que planteó la expresidente Dina Boluarte para preparar una sopa, un segundo y un postre.

Noé Herrera, secretario del sindicato de trabajadores, denunció que la alimentación que reciben los pacientes apenas alcanza los S/ 6.60 por día, un monto que debe cubrir desayuno, almuerzo y cena. “¿Dígame usted, qué paciente en recuperación puede alimentarse adecuadamente con ese monto?”, cuestionó el dirigente.

DINERO

Herrera explicó que el hospital cuenta con un presupuesto anual de un millón 694 mil 890 soles destinado a alimentación. Dividido entre los 365 días del año, solo permite gastar 4 mil 645 soles diarios para unas 700 raciones que se reparten entre pacientes hospitalizados y parte del personal.

Cada plato detalló Herrera, termina costando entre S/ 6.60 y S/ 6.63, una cifra insuficiente para cubrir las necesidades nutricionales de personas que atraviesan enfermedades y requieren dietas adecuadas para su recuperación.

“Una buena alimentación es parte del tratamiento. Sin eso, aunque haya medicinas, no se puede sanar”, recalcó el dirigente sindical, quien afirmó que la situación del hospital es mucho más crítica de lo que reconocen el Gobierno Regional y la Gerencia Regional de Salud.

A pesar de comunicados oficiales que intentan mostrar normalidad, los trabajadores aseguran que la falta de insumos médicos, alimentos, material de limpieza y otras deficiencias se ha vuelto insostenible.