Médicos y trabajadores administrativos del hospital regional Honorio Delgado Espinoza protestaron por el espacio de una hora por la crisis en la que se encuentra el nosocomio. Reclaman la falta de atención de las autoridades regionales de Arequipa.

El médico Richard Hernández, presidente del cuerpo médico del hospital Honorio Delgado anunció que es un medida preventiva para que el gobernador Rohel Sánchez y el gerente regional de Salud, Walter Oporto, atiendan la crisis en el sector.

“Estamos reclamando para que puedan proveer lo que necesitamos para dar mejor atención a los pacientes. Hace dos semanas dimos a conocer la real situación de nuestro hospital, el gobernador Rohel Sánchez y gerente de Salud no han hecho eco de nuestro pedido. Esta vez no solo es el cuerpo médico sino los diferentes sindicatos del hospital”, señaló.

El representante de los galenos informó que cada año se realiza un recorte presupuesta de cuatro millones de soles. “No hay visos de solución. ¿Qué va pasar el 2026?. Debemos comenzar con un presupuesto digno. Los directores reclaman y nadie los escucha. El Gobierno Regional se comprometió hace cinco años en comprar un tomógrafo y no se concreta, así como otros equipos”, dijo.