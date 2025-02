La posible revocatoria del alcalde distrital de Marcona, Joel Rosales Pacheco, se ha ido al vacío. La promotora Milagritos de la Cruz Mendoza, presentó más de 11 mil firmas, pero el Reniec ha declarado invalidas miles de ellas tras detectar serie de irregularidades, como duplicidad, vacíos y otros, inclusive hasta se habrían falsificado. En una última verificación solo fueron validas poco más de 2 mil, no cumpliendo el porcentaje obligatorio.

Proceso ante el Reniec

El 11 de octubre del 2024, en la fecha límite, De la Cruz Mendoza, presentó solitudes de verificación de firmas antes el Reniec, presentando 11450 adherentes. El 31 de octubre del 2024 se realizó la verificación (etapa automática), y las firmas o impresiones dactilares (etapa semiautomática), depurando miles de firmas ya que carecían de veracidad. El 20 de noviembre, la promotora impugnó la resolución, solicitando que se declaren válidas las firmas de adherentes.

El pleno del JNE declaró nulo el procedimiento de verificación semiautomática de firmas y dispuso que el Reniec realice nuevamente la verificación. Por ello, se comunicó al alcalde y a la promotora que el 9 de enero del 2025 se daría inicio a la etapa de verificación semiautomática del procedimiento de verificación de firmas, se comunicó las partes que serían 7 verificadores de firmas para su desarrollo.

El procedimiento fueron los días 9, 10 y 13 de enero del 2025. El Reniec emitió el Acta N° 2, en una etapa de verificación semiautomática con los siguientes resultados. Del total de registro hábiles (7305), la parte de registros válidos 2431 (33.28 %) y registros no válidos 4874 (66.72 %). El documento fue firmado por el representante del alcalde Dr. Julio Silva Meneses, la directora de la Dirección de Registro Electoral, Milagros Suito Acuña, sin embargo, la promotora se negó a firmar y apeló.

“En la etapa semiautomática, de los 4601 registros obtenidos, respecto a las firmas que han sido ejecutadas, en grupos, por un solo puño gráfico y otras presentan características similares de proceder del puño gráfico de más de una personas, lo que permite inferir que corresponde a puños gráficos diferentes al de sus titulares que están en la base del Reniec, compatible con la falsificación de firmas en la modalidad de ejecución libre, inventadas o imitación servil”, indicó el perito grafotécnico y dactiloscópico, Orlando Lozada Carranza, del Reniec. El 28 de enero del 2025, se emitió la Resolución Directoral N°000006-2025-DRE/Reniec, donde se declaró infundado el recurso de reconsideración de la promotora.

Frente a ello, el abogado Julio Silva Meneses, asesor legal del alcalde Marcona, explicó sobre el procedimiento realizado por varios meses ante el Reniec. Detalló que no se cumplió con recolectar el 25 % de las firmas del padrón electoral de la jurisdicción.

“Si se supera ese mínimo, entonces se pasa a la siguiente etapa, que ya es propiamente la consulta de revocatoria, que está programada para el 8 de junio del 2025. La promotora no alcanzó el mínimo de 3409 firmas válidas, tuvo poco más de 2600 firmas válidas, entonces, de lejos no alcanzó y desde ahí se pudo advertir la negativa a reconocer resultados porque no quiso firmar el acta. Presentó 11 mil firmas, aunque no todas estaban completas con espacios en blancos y en la primera etapa, con el sistema se le cayeron 4000 firmas, porque ha presentado seguramente ciudadanos que no domicilian en Marcona, con DNI cancelado o algún tipo de error”, declaró.

El letrado, precisó que, en una segunda etapa, se convocaron a verificadores (personas), para la verificación de datos y firmas, asimismo la promotora con el fin de hacer válidas las firmas presentó declaraciones juradas, algo inusual en procesos de revocatoria.

“En la segunda etapa que es por cotejo, es donde hay verificadores del Reniec que firma por firma revisaron y determinaron que solo había obtenido 2600 firmas válidas. La promotora no quiso reconocer, reclamó, presentó su recurso de apelación, el Reniec le denegó este recurso de apelación y ya en ese entonces se empezó a presentar declaraciones juradas diciendo que había personas que ratificaban sus firmas, cuando las declaraciones juradas en ningún momento son parte del procedimiento”, añadió.

Tras ello, en enero se convocó a representantes verificadores de la promotora y del alcalde de Marcona, en el proceso también se advirtieron masivas firmas con irregularidades.

“Participaron veedores y fueron tres jornadas extensas y se realizó con todos los protocolos, con cámaras de seguridad como siempre, con todos los protocolos de seguridad, sin aparatos electrónicos, se tiene que mantener un orden, está a vista de todos, hay una total transparencia por parte del Reniec. Se advirtió que en su gran mayoría las firmas no coincidían y la promotora solo llegó a 2431 firmas válidas. Nuevamente la promotora no quiso firmar los resultados, empezó a alegar que había arbitrariedad, sin ninguna prueba, más allá de su palabra, de sus dichos. Contando con la presencia de peritos grafotécnicos”, acotó.

