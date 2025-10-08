Un sujeto ha sido sentenciado a morir en la cárcel, tras haber violado por varios años a su hijastra, una niña de 8 años. El depravado sexual aprovechó que vivía en la misma habitación, donde la menor soportaba la pesadilla y luego le escribió una carta a su madre acusando al agresor sexual.

Violación sexual

La Fiscalía Superior Mixta de Nasca, logró que la Sala Mixta y Penal de Apelaciones de Nasca confirme en todos sus extremos la sentencia de primera instancia de cadena perpetua contra José Luis Arredondo Chipana por el delito de violación sexual de menor de edad.

El tribunal de apelaciones ratificó también la fijación de una reparación civil de S/ 5000 a favor de la menor agraviada.

La investigación fiscal demostró que los hechos se remontan al año 2022, cuando la víctima tenía apenas ocho años. Arredondo Chipana, quien convivía con la madre de la menor, se aprovechó de las circunstancias de vivir en la misma habitación para cometer los abusos sexuales de forma consecutiva.

Los actos fueron descubiertos el 25 de enero de 2024, cuando la madre regresó a la vivienda y notó un comportamiento inusual. Al día siguiente, la menor de edad, con gran valentía, escribió una nota a su madre que textualmente decía: “Mi papá abusa de mí”, refiriéndose a su padrastro José Luis Arredondo Chipana.

En la primera instancia, el caso fue sustentado por el fiscal adjunto provincial James Henry Castro Apolaya de la Fiscalía Provincial Mixta de Vista Alegre, quien logró que el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial – Zona Sur-Ica imponga la máxima pena.

Posteriormente, ante la apelación de la defensa del sentenciado, la Fiscalía Superior Mixta de Nasca, bajo la dirección de la fiscal superior titular Mithsy Corrales Carpio y con la sustentación del fiscal adjunto superior Luis Mansilla Velásquez, defendió de manera contundente la sentencia, logrando su confirmación.

