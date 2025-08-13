La falta de mantenimiento y mejoras en la Plaza Mayor Turística del distrito de Vista Alegre (Nasca), ha generado preocupación entre vecinos y visitantes, quienes denuncian el mal estado del lugar, así como la deficiente iluminación en horas de la noche.

Falta de mantenimiento

Según constataciones realizadas in situ, la emblemática plaza se encuentra en condiciones poco favorables: áreas verdes descuidadas, mobiliario urbano deteriorado y una evidente falta de alumbrado público, lo cual representa un riesgo para la seguridad de la población.

Diversas voces ciudadanas cuestionan la falta de gestión por parte de las autoridades locales. Algunos señalan que el alcalde Roger Sarmiento no estaría priorizando la atención de los espacios públicos en su propio distrito.

Frases como “Si no puedes con tu distrito, ¿cómo vas a poder con la provincia?” comienzan a circular entre la población, en clara alusión a las aspiraciones políticas de las actuales autoridades y a la desconexión percibida entre los discursos y las acciones concretas.

Mientras tanto, los vecinos de Vista Alegre esperan acciones inmediatas que devuelvan funcionalidad y dignidad a uno de los espacios más representativos del distrito.

