Los habitantes del Valle Las Trancas, en la provincia de Nasca, denunciaron un ataque contra sus viviendas y su seguridad, atribuido a personas vinculadas a intereses mineros. Según los pobladores, el hecho ocurrió alrededor de las 3:00 a.m., en el sector Chauchilla, donde residen más de 300 familias.

Ataque en la zona

En su denuncia, los vecinos indican que un grupo de personas habría ingresado a la zona y provocado daños a decenas de viviendas precarias mediante el uso de antorchas, quemaron chozas, además de agredir a algunos vecinos. Los pobladores señalan que lograron repeler a los agresores, quienes habrían huido hacia las pampas de Taruga, y que lograron identificar placas de los vehículos involucrados.

La comunidad advierte que la agresión estaría vinculada a la intención de instalar nuevas plantas mineras en el valle, donde ya operan más de 21. Señalan que la zona tiene vocación agrícola, valor patrimonial y está en proceso de expansión urbana, por lo que rechazan nuevos proyectos que afecten su territorio.

Los pobladores también alertan sobre riesgos ambientales, mencionando que desde 2017 los ríos colapsan afectando áreas urbanas y agrícolas, y que la presencia de huaicos podría agravarse con nuevas actividades mineras. Asimismo, indicaron que existen personas investigadas por presuntos delitos de usurpación y daños agravados ante la AREINCRI Nasca.

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