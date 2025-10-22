La Comisaría PNP de Marcona emitió una advertencia dirigida a los directores de instituciones educativas, tanto nacionales como particulares, del nivel secundario, tras constatar que varios estudiantes vienen conduciendo motocicletas sin contar con la licencia correspondiente.

Menores en peligro

Mediante el Oficio N.º 187-2025, enviado al director de la I.E. Almirante Miguel Grau, la Policía alertó sobre esta práctica que infringe el Reglamento Nacional de Tránsito y representa una infracción grave.

El documento, firmado por la autoridad policial, precisa que se ha detectado de manera continua a menores de edad, incluso vistiendo el uniforme escolar, desplazándose en vehículos menores de la categoría L-3 (moto lineal).

La PNP advierte que esta conducta vulnera la normativa M-08, que prohíbe la conducción de motocicletas por menores de edad, y solicitó a los directores, docentes y padres de familia exhortar a sus alumnos a evitar esta práctica por el alto riesgo de accidentes.

Asimismo, la dependencia policial invocó el apoyo de la comunidad educativa para reforzar las campañas de sensibilización sobre seguridad vial y responsabilidad ciudadana.

“De esta manera se estará previniendo cualquier tipo de accidente de tránsito”, señala el documento, que forma parte de las acciones preventivas que impulsa la Policía Nacional en el distrito de Marcona para reducir los siniestros viales protagonizados por adolescentes.

