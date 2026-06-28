El Hospital Ricardo Cruzado Rivarola de Nasca marcó un nuevo hito en la atención médica especializada de la provincia al realizar con éxito su primera cirugía laparoscópica ginecológica, un procedimiento de alta complejidad que permitió la extracción de un quiste ovárico gigante de más de 20 centímetros de diámetro.

Proeza médica

La intervención fue considerada de alta complejidad, debido a las características clínicas de la paciente y al tamaño de la lesión, factores que exigieron una cuidadosa planificación y la participación de un equipo multidisciplinario altamente capacitado. Pese a la complejidad del caso, la operación se desarrolló de manera satisfactoria y sin complicaciones mayores.

De acuerdo con la información proporcionada por el establecimiento de salud, la paciente mostró una evolución favorable tras la cirugía, permaneciendo estable y bajo monitoreo médico durante su proceso de recuperación. Asimismo, expresó su agradecimiento al personal de salud por la atención brindada antes, durante y después del procedimiento.

La intervención fue liderada por el médico Jeisson Sánchez Chávez Arroyo, quien se desempeñó como cirujano principal, acompañado por la doctora Ruth Saccsa Cangalaya como segundo cirujano. El equipo estuvo además conformado por la anestesióloga Andrea Huamaní Donayre y el instrumentista Elian Tueros Romucho, profesionales que desempeñaron un papel fundamental para el éxito de la operación.

La cirugía laparoscópica es una técnica moderna y mínimamente invasiva que permite realizar procedimientos quirúrgicos mediante pequeñas incisiones por donde se introducen una cámara y delicados instrumentos quirúrgicos. Entre sus principales beneficios destacan una menor pérdida de sangre, reducción del dolor postoperatorio, menor riesgo de infecciones, estancias hospitalarias más cortas y una recuperación más rápida para los pacientes.

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