Efectivos del Área de Investigación Criminal (AREINCRI) de la Policía Nacional en Nasca recuperaron 508 sacos de presunto mineral aurífero que habían sido sustraídos durante un asalto a mano armada perpetrado en la Panamericana Sur, en jurisdicción del distrito de Lomas, provincia de Caravelí, región Arequipa. El cargamento fue localizado en un predio del sector Portachuelo, en Nasca, luego de las diligencias policiales y el seguimiento de la señal GPS del vehículo de transporte.

Acción policial

De acuerdo con la denuncia verbal N.° 116, el asalto se registró el martes 24 de noviembre de 2026, aproximadamente a las 3:00 de la tarde, a la altura del kilómetro 510 de la mencionada carretera. En ese lugar, cinco sujetos desconocidos, encapuchados y provistos de armas de fuego, interceptaron al conductor Basilio Huamán Ramos, de 41 años, a quien despojaron del vehículo pesado que conducía.

La unidad robada era un tractocamión de placa de rodaje AFK-846, acoplado a un semirremolque de placa AXP-988. El vehículo transportaba aproximadamente 500 sacos de mineral aurífero cuando fue interceptado por los delincuentes, quienes se apoderaron de la unidad y del cargamento.

Tras conocerse el hecho, efectivos de AREINCRI PNP Nasca iniciaron las diligencias de investigación para ubicar el vehículo y recuperar la carga sustraída. Como parte de estas acciones, los agentes realizaron el seguimiento de la señal GPS del tractocamión, información que fue proporcionada por el guía y escolta que acompañaban el transporte.

El rastreo permitió establecer que la unidad había registrado desplazamiento y posteriormente quedó estacionada en el sector Portachuelo, frente a la Plaza de Armas de Nasca. Esta información orientó las acciones policiales hacia dicho punto, donde se presumía que podría encontrarse el cargamento robado.

Con esos datos, el miércoles 25 de noviembre, aproximadamente a las 2:30 de la madrugada, el personal policial se constituyó en el referido sector y ubicó un predio cercado de aproximadamente 900 metros cuadrados. El inmueble tenía el portón abierto y no se encontraron personas en su interior al momento de la intervención.

Durante la inspección, los efectivos hallaron 508 sacos de polietileno de color amarillo, cada uno con un peso aproximado de entre 90 y 100 kilogramos, que contenían presuntamente mineral aurífero. Los sacos se encontraban cubiertos con las lonas de la tolva del semirremolque, elemento que permitió relacionar el cargamento con el vehículo utilizado para su transporte.

La cantidad de sacos recuperados superó la estimación inicial de aproximadamente 500 unidades que habían sido reportadas como parte de la carga sustraída durante el asalto.

La intervención fue comunicada al representante del Ministerio Público, doctor Javier Mariño Delgado, fiscal provincial titular de la Fiscalía Provincial Mixta de Acarí, quien dispuso que el propietario o representante legal de la empresa acredite documentalmente la preexistencia del mineral.

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