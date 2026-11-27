Una noche diferente para disfrutar del arte, la música y la cultura en el Centro Histórico de Lima. El Museo Andrés Del Castillo (MAD) realizará hoy una nueva edición de Una Noche MAD , una propuesta que invita al público a recorrer sus instalaciones en horario nocturno y participar en diversas actividades culturales.

La jornada se desarrollará de 5:00 p.m. a 10:00 p.m. y tendrá como protagonista a los ritmos del flamenco, con una presentación musical a cargo de Augusto Gil, conocido como “El Galleta”. Además, los asistentes podrán participar en un taller creativo de abanicos, realizar visitas temáticas por las colecciones del museo y disfrutar de una experiencia de realidad virtual que permite explorar el interior de una mina.

Los visitantes podrán, asimismo, recorrer los diferentes ambientes de Casa Belén, casona de estilo republicano que alberga al museo.

Ubicado en el jirón de la Unión 1030, a pocos pasos de la Plaza San Martín, el MAD conserva una colección de más de 3,000 piezas, entre minerales cristalizados y expresiones del patrimonio artístico y cultural peruano.

¿Cuánto cuestan las entradas para Una Noche MAD?

Para esta edición, el museo ofrece una promoción de 2x1 a S/ 15. Las entradas se pueden adquirir a través de Joinnus o directamente en la boletería del museo el día del evento.

La iniciativa se realiza el último viernes de cada mes y regresará en 2027 con nuevas temáticas y propuestas artísticas.

Datos del evento

Fecha: viernes 27 de noviembre de 2026.

Horario: de 5:00 p.m. a 10:00 p.m.

Lugar: Museo Andrés Del Castillo (MAD).

Dirección: jirón de la Unión 1030, Centro Histórico de Lima.

Entradas: 2x1 a S/ 15.

Compra tus entradas aquí: https://www.joinnus.com/events/art-culture/lima-una-noche-en-el-mad-edicion-noviembre-80410

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