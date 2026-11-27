El Pleno del Concejo de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) aprobó autorizar al alcalde Renzo Reggiardo a presentar una demanda competencial contra el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ante el Tribunal Constitucional (TC), por la controversia sobre la sucesión de los primeros regidores en caso de vacancia o ausencia del burgomaestre.
La iniciativa fue respaldada con 19 votos a favor, tres en contra y cuatro abstenciones.
El proyecto sostiene que la resolución N.° 4557-2026-JNE, que establece criterios sobre la prohibición constitucional de reelección de alcaldes, menoscaba las competencias municipales. Por ello, solicita al TC que determine si existe un conflicto competencial, anule dicha resolución y disponga una medida cautelar para suspender sus efectos.
Asimismo, plantea que se reconozca a los concejos municipales como los órganos competentes para declarar la vacancia de un alcalde y que, en ese supuesto, el primer regidor hábil asuma el cargo, conforme al artículo 24 de la Ley Orgánica de Municipalidades.
También solicita que se exhorte al JNE a respetar las competencias de las autoridades municipales y los Jurados Electorales Especiales (JEE).
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