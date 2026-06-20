La regidora de la Municipalidad Distrital de Marcona, Mirian Conde Allccaco, expresó su preocupación por las condiciones en las que vienen funcionando algunas áreas del Palacio Municipal durante la ejecución de trabajos de infraestructura, y consideró necesario trasladar temporalmente las actividades administrativas y las sesiones de concejo a otro local para evitar riesgos a trabajadores, autoridades y ciudadanos.

Fiscalización municipal

Durante una entrevista a un medio local, la concejal cuestionó que las labores municipales continúen desarrollándose en un edificio donde se ejecutan obras y afirmó que existen deficiencias relacionadas con la seguridad y la señalización interna.

“Desde un inicio he pedido que se cambie el lugar de funcionamiento. Hay trabajadores laborando mientras continúan los trabajos de construcción y considero que se debe priorizar la seguridad de todos”, señaló.

Durante la entrevista, la concejal afirmó que continuará ejerciendo sus funciones de fiscalización. Según explicó, gran parte de sus intervenciones en las sesiones de concejo se sustentan en informes y observaciones elaborados durante visitas a obras y proyectos municipales.

Asimismo, denunció que en algunas oportunidades habría encontrado dificultades para acceder a determinada información vinculada a proyectos de inversión pública y aseguró que mantiene solicitudes pendientes de respuesta dirigidas a funcionarios de la comuna.

“Mi trabajo es fiscalizar y voy a seguir haciéndolo. Para eso fui elegida y seguiré cumpliendo con esa responsabilidad”, manifestó.

Otro de los temas abordados por la regidora fue la supervisión de obras ejecutadas por la municipalidad. Conde cuestionó que algunos funcionarios desempeñen simultáneamente funciones administrativas y labores de inspección técnica en determinados proyectos, situación que, según indicó, debería ser revisada para garantizar la transparencia y la adecuada supervisión de las inversiones públicas.

Consultada sobre una eventual participación en las próximas elecciones municipales, Mirian Conde descartó de manera categórica postular a un cargo de elección popular. “No voy a postular”, afirmó.

Finalmente, la concejal lamentó que algunos sectores cuestionen un supuesto proselitismo de su parte, mientras, según sostuvo, no se pronuncian sobre lo que considera una vulneración recurrente del principio de neutralidad política por parte del alcalde distrital, Joel Rosales Pacheco.

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