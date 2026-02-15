La crecida del río volvió a encender la preocupación en el sector Pajonal Alto, donde la noche del último viernes el incremento del caudal provocó el ingreso de agua a viviendas y afectó áreas de cultivo.

Peligro en la zona

Ante los daños registrados, los pobladores solicitaron a la Municipalidad Distrital de Vista Alegre y a la Municipalidad Provincial de Nasca el envío inmediato de maquinaria pesada para ejecutar trabajos de encauzamiento y evitar un nuevo desborde.

“Necesitamos apoyo urgente, necesitamos máquina porque aquí todito el agua se está metiendo a mi casa. Todos los años prometen enrocado y nunca hacen nada”, manifestó una vecina afectada, visiblemente preocupada por la posibilidad de que el caudal vuelva a incrementarse durante la noche.

Los residentes aseguraron que, pese a los esfuerzos realizados para contener el agua con recursos propios, no cuentan con defensas ribereñas adecuadas y temen que las pérdidas materiales continúen si no se adopta una intervención inmediata.

