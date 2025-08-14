Dos sujetos irán a la cárcel. Se les acusa de robar maquinaria de una minería y luego con amenazas pedirle al propietario hasta 20 mil dólares americanos para que devuelvan lo robado. Increíblemente un policía está involucrado en la investigación penal.

Grave delito

El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Nasca, a cargo del magistrado Anthony Eduardo Arias Mejía, dictó nueve meses de prisión preventiva contra Alex Edmundo Quispe Canchos y Josué Pablo Huamán Arteaga, investigados por la presunta comisión del delito contra el patrimonio, en la modalidad de extorsión en grado de tentativa, en agravio de José Luis Vargas Molina.

Según la investigación fiscal, el agraviado, empresario minero, denunció que venía recibiendo mensajes y llamadas de los imputados, quienes le exigían el pago de 20,000 dólares americanos a cambio de devolverle una compresora y otros equipos sustraídos de su labor minera. Las comunicaciones incluyeron amenazas contra él y su familia, realizadas mediante aplicaciones de mensajería.

En un operativo realizado el 5 de agosto de 2025, personal de la AREINCRI Nasca, en coordinación con el Ministerio Público, intervino a Alex Edmundo Quispe Canchos en posesión de una bolsa con dinero previamente fotocopiado y entregado por el agraviado, simulando el pago exigido. Horas después, en la madrugada del 6 de agosto, fue detenido Josué Pablo Huamán Arteaga, efectivo policial en actividad, sindicado como coautor de la exigencia ilícita.

La citada medida cautelar fue dictada por el juez Arias Mejía el 10 de agosto del 2025, en audiencia de prisión preventiva, luego de haber escuchado y evaluado los fundamentos del representante del Ministerio Público y de la defensa técnica de los procesados, así como la concurrencia de los requisitos de la prisión preventiva previstos en el artículo 268 del código procesal penal, Casación N°626-2013-Moquegua y Acuerdo Plenario Nº01-2019-CIJ-PJ.

La resolución dispone el inmediato internamiento de los imputados Huamán Arteaga y Quispe Canchos en el Establecimiento Penitenciario que el INPE designe, a fin de cumplir la medida impuesta, la misma que vencerá el 04 y 05 de mayo del año 2026 respectivamente, esto con la finalidad de asegurar el normal desarrollo y resultado del proceso.

