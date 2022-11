A pesar que se advirtió oportunamente a las autoridades de la municipalidad de Nasca sobre las deficiencias en el proceso electoral para elegir a alcaldes y regidores de centros poblados, como ente encargado del proceso electoral; sin embargo, no se realizó la actualización de los padrones, generando el mortificado reclamo de los electores.

Figuraban fallecidos

Los primeros reclamos se realizaron en el centro poblado valle Las trancas, donde algunos vecinos no figuraban en el padrón de electores y contrariamente figuraban algunos fallecidos desde hace varios años. A pesar de ello, decidieron continuar con el proceso y sufragaron.

No sucedió lo mismo, en El Tulín, donde el escándalo fue mayúsculo y los vecinos realizaron airados reclamos contra el comité electoral y la asesora Nathaly Huayta Herrera. Aseguraron que el 30 % de la población no figuraba en el padrón. Incluso algunos que llegaron a las puertas del centro de votación aseguraron que habían sido empadronados, sin embargo, no figuraban en el padrón. Por ello, se suspendió.

