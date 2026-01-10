Un accidente vehicular de consideración se registró la mañana del último viernes en la provincia de Nasca, específicamente en el kilómetro 457 de la Panamericana Sur, a la altura de la salida de la ciudad hacia el sur del país.

Accidente en ruta

El hecho involucró a una camioneta Toyota Hilux, de placa AHF-715, y un tráiler de carga pesada de doble remolque, con placa V5J-776, generando asombro entre los conductores que transitaban por la zona.

De acuerdo con las primeras versiones, la camioneta habría invadido el carril contrario, lo que ocasionó el violento impacto entre ambas unidades. Producto del choque, la parte derecha de la camioneta quedó completamente destrozada, mientras que el frontis del tráiler también presentó daños visibles.

Afortunadamente, las autoridades confirmaron que no se registraron personas fallecidas ni heridas, reportándose únicamente daños materiales. La camioneta fue retirada del lugar con apoyo de una grúa y trasladada a la comisaría del distrito, donde se vienen realizando las diligencias correspondientes para determinar responsabilidades y esclarecer las circunstancias exactas del accidente.

