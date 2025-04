El cardenal Kevin Joseph Farrell, Camarlengo de la Santa Romana Iglesia, anunció ayer con tristeza el fallecimiento del Papa Francisco, con estas palabras: “Queridos hermanos y hermanas, con profundo dolor debo anunciar el fallecimiento de nuestro Santo Padre Francisco. A las 7:35 de esta mañana, el Obispo de Roma, Francisco, regresó a la casa del Padre”, dijo.

El Papa del pueblo

Tras ello el Obispo de Ica, Monseñor Héctor Eduardo Vera Colona, emitió un mensaje, donde recuerda al Papa Francisco por su vida dedicada al servicio del Señor y de su iglesia, enseñando a vivir los valores del Evangelio con fidelidad, valentía y amor universal, especialmente en favor de los más pobres y marginados.

“Esta mañana (ayer) como todos los lunes venía al seminario a darle a los seminaristas la meditación. Iba a hablar de la alegría pascual, pero no se porque el señor me suscito un texto de San Ignacio de Loyola el fundador de los jesuitas, y yo les iba a hablar a los chicos de una carta que en el año 1956 San Ignacio dirige a un amigo Napolitano a Jerónimo Binez y es bonito el texto porque en este mensaje San Ignacio decía: “para los acontecimientos sería bueno tener el alma dispuesta aceptar unos y otros de muy buen grado, como procedentes de la mano de dios, a nosotros nos basta ser todo lo que podamos según nuestras débiles fuerzas, el resto debe dejarse a la providencia divina que ve estas cosas y de la que los hombres no entienden nada lo que les hace siempre afligirse por aquello que debería alegrarles,”. Yo les iba hablar de eso de que la contradicción, la dificultad, la muerte de un ser querido nunca tiene que ser aflicción, porque nosotros desde la vida cristiana sabemos que la muerte es la llave que abre la puerta del cielo y hemos ganado un intercesor en el cielo”, señaló.

Añadió que el santo padre hace honor al título del Papa que es Servus servorum Dei, el Siervo de los siervos de Dios. Asimismo, destacó que, pese a que los médicos le habían prescrito reposo absoluto, Francisco, un poco más obediente en los últimos tiempos, no pudo ni quiso hacerles caso. El Papa del pueblo quiso su final con el pueblo.

“Gracias santo padre por tu cariño, gracias por estos años de pontificado, gracias por estar cercanos a nosotros y por ese detalle de ayer que a pesar de tu enfermedad saliste en esa silla de ruedas en Roma, para que ese pueblo de Dios te sienta cercano, verdaderamente eras un pastor con olor a ovejas, yo les pido a ustedes que más que hacer cábalas sobre quien será el próximo papa, recemos en estos primeros días por el descanso eterno de su santidad el Papa Francisco”, agregó.

Encuentro con Dios

También se pronunció el párroco de Luren, Francisco Chacón, quien dijo por la Semana Santa hubo una inmensa fe del pueblo, que además acudió masivamente a la iglesia el Domingo de Resurrección. Pidió orar por el descanso del sumo pontífice.

“Estamos en una fiesta prolongada porque la gran fiesta del domingo se prolonga durante toda la semana en el que seguimos cantando gloria como si fuese un domingo y en medio de esas circunstancias especiales, en ese tiempo de alegría, tenemos esta noticia del fallecimiento del Papa Francisco. En cada eucaristía oremos por nuestro santo padre, estamos en este momento de reflexión y suplica por él y por toda la comunidad de fieles”, sostuvo.

Anunció que los cardenales de distintos países del mundo han viajado al Vaticano para participar de la primera de las reuniones oficiales que se llevan a cabo antes del cónclave que elegirá al sucesor del Papa Francisco, cuyo deceso ha conmocionado al mundo.

“Creemos en la resurrección, que la muerte no es el terminó de la vida sino hay ese paso de encuentro con el padre, con Dios. El mensaje es seguir orando, suplicando que venga el don del espíritu para que los ilumine a ellos y puedan elegir un pastor según el corazón de Dios para guiar a la iglesia en estos tiempos concretos. El conclave es un momento donde se reúnen para elegir al Papa, reflexionando sobre lo que necesita la iglesia hoy en día y viendo las cualidades y capacidades de aquellas personas que ven como candidatos en estos tiempos. Es oración, reflexión y los cardenales ya están viajando para llegar al vaticano y hacer la elección”, acotó.

