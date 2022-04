Obra de la Av. Unión inconclusa por retrasos en trabajos en Chincha

El servicio de transitabilidad en la Av. Unión que ejecuta la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo, mediante el mecanismo Obras por Impuestos, no tiene cuando acabar. La alcaldesa Bertha Peña Ormeño, señaló que para concluir el proceso de asfaltado es necesario contar con dos factores que no son competencia del gobierno local sino de Semapach y el otro del Programa de Medidas de Rápido Impacto (PMRI).

Este proyecto, según contrato, debe de ser entregado este mes. Pero, en la práctica esto no va a ocurrir. La obra quedará con las veredas instaladas, el sistema de iluminación con paneles solares, ciclovías y demás componentes. Y con relación al asfalto quedará pendiente hasta mayo o hasta que las otras dos empresas que intervienen en este tramo concluyan con los trabajos que realizan.

Queja de vecinos

Peña Ormeño, recibió las quejas de los vecinos que no pueden usar este servicio, y se presentó en la Av. Unión junto con la empresa contratada para la OxI y solicitar a Semapach y al Consorcio Elite (encargada de ejecutar el PMRI) información sobre el avance de los trabajos de cambio de tuberías troncales e instalación de cámaras con válvulas. La autoridad explicó que hasta la actualidad no terminan esa labor ajena al municipio.

“El descuido no es por parte de la municipalidad, ni de la empresa de OxI, sino es por parte del Consorcio Elite que siguen todavía con los trabajos. Ellos, no han culminado y nosotros tenemos que esperar por un tema de responsabilidad que se hagan las cosas bien para recién proceder con el asfalto”, comentó. Peña agregó que mientras no se cumpla esta fase no habrá asfaltado y por consecuencia la obra seguirá inconclusa.

Otro ítem que debe superarse es la realización de tres empalmes que están a cargo de Semapach. Bertha Peña precisó que agilizar el proceso constructivo de la Av. Unión depende mucho de la celeridad de Semapach y que se ha solicitado reunión con el gerente de esta empresa (Washington Alosilla) para solucionar las dificultades encontradas en esta arteria y que están relacionados a trabajos efectuados por la anterior gestión.