La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Ica llevó a cabo la verificación pública del material que será utilizado en las elecciones primarias, en la modalidad de afiliados, previstas para este domingo 30 de noviembre, en los dieciocho distritos de la región Ica y de Lima Provincias.

Para Elecciones Primarias

La actividad se realizó en el almacén de la ODPE Ica y contó con la presencia del Jurado Electoral Desconcentrado (JNE), encargado de constatar el procedimiento.

Durante la supervisión, los representantes del JNE seleccionaron de manera aleatoria cajas correspondientes a distintos locales de votación, con el fin de corroborar su contenido. Cada unidad fue abierta en acto público para comprobar que los insumos correspondan al distrito, local y mesa señalados en su exterior, y que se encuentren en buen estado.

Durante la revisión se verificó la presencia del paquete de útiles, que incluye la cinta adhesiva de color plomo, tres lapiceros y el tampón para la impresión de la huella dactilar. Asimismo, se comprobó el paquete de instalación, conformado por las cédulas de sufragio, el acta padrón, sobre con USB y código de versión y el sobre anaranjado destinado a la lista de electores y la cartilla de instrucción dirigida a los miembros de mesa.

De igual forma, se revisó el paquete de escrutinio, que contiene los sobres plásticos diferenciados por colores para las actas electorales, las láminas para protección de resultados, los sobres de papel para impugnación del voto y el cargo de entrega de actas y material.

Concluida la verificación, se procedió al cierre de la caja electoral y a la firma del acta correspondiente por parte de las autoridades presentes. Este documento fue incorporado dentro del material revisado para informar a los miembros de mesa que la caja fue abierta en acto público, teniendo en cuenta las medidas de seguridad del caso, reforzando la transparencia del proceso electoral.

La jefa de la ODPE Ica, Elsa Panta Yman, destacó que este procedimiento garantiza la integridad de los paquetes destinados a la jornada electoral y contribuye al adecuado desarrollo de las elecciones primarias. Asimismo, reafirmó el compromiso de la ODPE Ica con el cumplimiento estricto del cronograma electoral y de los protocolos establecidos.

