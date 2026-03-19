ha afectado un área de 5,897 metros cuadrados, según la supervisión realizada por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), entidad adscrita al Ministerio del Ambiente. La humareda que persiste en la zona ha generado preocupación

Contaminación ambiental

Durante la inspección, el OEFA verificó que la Municipalidad Provincial de Ica había generado un reporte preliminar de emergencias ambientales y activado acciones de primera respuesta. En el lugar se pudo constatar la movilización de maquinaria pesada, como un tractor oruga y volquetes, destinados a cubrir y esparcir los residuos impactados, con el objetivo de controlar el fuego y evitar su propagación a otras áreas del relleno sanitario.

A pesar del siniestro, la disposición final de los residuos sólidos continúa realizándose en el vértice opuesto a la celda N° 02, lo que permite mantener las operaciones esenciales del relleno y minimizar los riesgos adicionales para la salud pública y el medio ambiente.

El OEFA ha reiterado que continuará con acciones de supervisión en la zona y difundirá los resultados de manera oportuna. La entidad enfatizó la necesidad de que las autoridades locales mantengan protocolos claros de contingencia y refuercen la vigilancia para evitar que este tipo de incidentes se repitan, dado que los incendios en rellenos sanitarios pueden liberar contaminantes al aire y afectar la calidad del suelo y las fuentes de agua cercanas.

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