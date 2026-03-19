Un incendio registrado en la celda N° 02 del relleno sanitario de la provincia de Ica ha afectado un área de 5,897 metros cuadrados, según la supervisión realizada por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), entidad adscrita al Ministerio del Ambiente. La humareda que persiste en la zona ha generado preocupación por los posibles riesgos ambientales y sanitarios para la población cercana.

Contaminación ambiental

Durante la inspección, el OEFA verificó que la Municipalidad Provincial de Ica había generado un reporte preliminar de emergencias ambientales y activado acciones de primera respuesta. En el lugar se pudo constatar la movilización de maquinaria pesada, como un tractor oruga y volquetes, destinados a cubrir y esparcir los residuos impactados, con el objetivo de controlar el fuego y evitar su propagación a otras áreas del relleno sanitario.

A pesar del siniestro, la disposición final de los residuos sólidos continúa realizándose en el vértice opuesto a la celda N° 02, lo que permite mantener las operaciones esenciales del relleno y minimizar los riesgos adicionales para la salud pública y el medio ambiente.

El OEFA ha reiterado que continuará con acciones de supervisión en la zona y difundirá los resultados de manera oportuna. La entidad enfatizó la necesidad de que las autoridades locales mantengan protocolos claros de contingencia y refuercen la vigilancia para evitar que este tipo de incidentes se repitan, dado que los incendios en rellenos sanitarios pueden liberar contaminantes al aire y afectar la calidad del suelo y las fuentes de agua cercanas.

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