La intensa ola de calor que afecta a la ciudad de Ica provocó un hecho insólito la tarde del 28 de enero: un ciudadano fue captado refrescándose en la pileta de la Plazuela Sebastián Barranca, vistiendo pantalón, camisa y corbata.

Se sumergió en la pileta

El hecho, que se viralizó rápidamente en redes sociales, generó tanto preocupación como comentarios humorísticos entre los internautas. Usuarios señalaron la situación con expresiones como: “Cómo quema Ica… hombre no soporta el bochorno y se baña en la pileta de la plaza Barranca”.

Testigos también mencionaron que la falta de presencia de personal de serenazgo en la zona contribuyó a que la escena se desarrollara sin intervención inmediata. Algunos informes señalan que la persona podría presentar problemas de salud mental.

Autoridades locales hicieron un llamado a la población para evitar ingresar a fuentes ornamentales y piletas públicas, recordando que estas acciones pueden representar riesgos para la integridad física y sanitaria de los ciudadanos.

