que afecta a la ciudad de Ica provocó un hecho insólito la tarde del 28 de enero: un ciudadano fue captado refrescándose en la pileta de la Plazuela Sebastián Barranca,

Se sumergió en la pileta

El hecho, que se viralizó rápidamente en redes sociales, generó tanto preocupación como comentarios humorísticos entre los internautas. Usuarios señalaron la situación con expresiones como: “Cómo quema Ica… hombre no soporta el bochorno y se baña en la pileta de la plaza Barranca”.

Testigos también mencionaron que la falta de presencia de personal de serenazgo en la zona contribuyó a que la escena se desarrollara sin intervención inmediata. Algunos informes señalan que la persona podría presentar problemas de salud mental.

Autoridades locales hicieron un llamado a la población para evitar ingresar a fuentes ornamentales y piletas públicas, recordando que estas acciones pueden representar riesgos para la integridad física y sanitaria de los ciudadanos.

