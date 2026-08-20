En el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM 2026), la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Ica inició la verificación de los 146 locales de votación que serán habilitados para los comicios del próximo domingo 4 de octubre.

Proceso electoral

La actividad está a cargo de los coordinadores distritales, quienes inspeccionan los diferentes ambientes de los recintos de votación con el propósito de verificar las condiciones de su infraestructura, la seguridad del cerco perimétrico, así como la capacidad y disponibilidad de los ambientes para atender a la cantidad de electores asignados. También se evalúan los servicios básicos y demás condiciones necesarias para garantizar el normal desarrollo de la jornada electoral.

Asimismo, se vienen coordinando las autorizaciones correspondientes con los directores o representantes de las instituciones educativas y demás establecimientos seleccionados como locales de votación, a fin de asegurar su disponibilidad y operatividad durante la jornada electoral.

La verificación comprende los distritos de Ica, Parcona, La Tinguiña, San José de los Molinos, San Juan Bautista, Salas, Subtanjalla, Los Aquijes, Yauca del Rosario, Pueblo Nuevo, Tate, Pachacútec, Santiago y Ocucaje, correspondientes a la provincia de Ica.

En la provincia de Palpa, los trabajos se desarrollan en los distritos de Santa Cruz, Río Grande, Palpa, Llipata y Tibillo. En tanto, en la provincia de Nasca, la inspección se realiza en los distritos de Changuillo, El Ingenio, Nasca, Vista Alegre y Marcona.

Para las ERM 2026, la circunscripción electoral de la ODPE Ica tiene prevista la instalación de aproximadamente 1,372 mesas de sufragio en 146 locales de votación, ubicados en las provincias de Ica, Palpa y Nasca, donde estarán habilitados para votar alrededor de 407,314 electores.

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